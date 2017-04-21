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亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 12:27 BJT

****人民币综述：汇价止稳搭配慢牛行情，A股料渐吸引国际资金汇聚--PDF版本****

人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。

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