交银施罗德称对今年A股持乐观态度

路透北京3月5日电---中国交银施罗德基金管理有限公司副总经理谢卫周一表示,虽然今年经济增长存在不确定性,但仍对A股市场持乐观态度;在当前信用环境下,新股发行采取审核制有必要.

谢卫是在全国人大和政协会议间隙做上述表示的.在被问及对今年A股市场看法时,他说,"我们会乐观一些."

受宏观调控导致的流动性趋紧以及新股扩容压力影响,中国股市沪综指.SSEC2011年全年累计跌幅达21.68%,今年年初以来反弹已逾10%,但市场信心仍未见根本性改善.

对於新股发行制度市场化改革的重点,谢卫认为,"审核和注册不重要,关键是价格才重要."他称,针对目前的信用环境,难让投资人放心,所以对新股进行审核还是有必要的.

此前针对新股发行能否取消审核制的议论,中国证监会主席郭树清曾表示,注册制和审核制的实质性差别并不大,关键应该以信息披露为中心,逐渐把审查的重点从上市公司盈利能力转移到平等保护投资者的合法权益上来.

今年政府工作报告中亦提出,今年要健全完善新股发行制度改革和退市制度,强化投资者回报和权益保护.

交银施罗德基金公司是交通银行(601328.SS)(3328.HK)、施罗德(Schroders)(SDR.L)投资管理公司和中国国际集装箱(集团)股份公司(000039.SZ)200039.SZ三方合资的基金公司,三方持股比例分别为65%、30%和5%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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