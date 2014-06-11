MSCI宣布暂不会将A股纳入新兴市场指数

路透上海6月11日 - 全球领先的指数和投资决策工具提供商--MSCI明晟公司(MSCI.N)周三宣布，MSCI将不会按原计划把中国A股纳入新兴市场指数.MSCIEF，但仍保留A股在其审核名单上，作为2015年度评审的一部分。

公司新闻稿称，“以上决定基于国际机构投资者在我们咨询过程中所提出的反馈意见，体现了目前QFII和RQFII配额制度的投资局限。”

不过，MSCI认为A股被纳入MSCI新兴市场指数这一重大议题上有必要继续与国际投资者保持频繁沟通。原因是A股市场已形成明显规模，而且中国在金融监管改革和其它相关方面都有可能产生巨变，沪港通方案的实施将是例证之一。

MSCI于3月开始就A股可能被纳入MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数的方案向全球投资业界广泛征求意见。此前公布的方案是分步调整MSCI的A股权重调整，第一步是拟按A股可投资流通市值的5%纳入MSCI新兴市场指数等相应综合指数，即A股在新兴市场指数的权重从零增至0.6%，包括A股、H股等在内的中国权重由目前的18.9%提高至19.9%。

同时，为了让国际投资者拥有全面的工具投资中国A股市场，MSCI将于6月27前正式颁布根据MSCI全球可投资市场指数编制方法（GIMI）建立的独立MSCI中国A股（国际）指数。此指数若与相关的MSCI地区或全球指数结合，可以作为持有QFII和RQFII国际投资者的基准， 并进一步阔充已经相当全面的MSCI中国A股指数系列。

MSCI的董事总经理和全球指数研究部主管Remy Briand指出:“此次咨询显示投资者普遍支持A股的纳入，但是目前的配额制度还有太多限制，难以将A股立即纳入主流的指数系统。所以我们将把中国A股继续保留在可能被升级为新兴市场的名单上。”

MSCI同时也宣布将MSCI韩国指数和MSCI台湾指数从可能成为发达市场的审核名单上剔除。原因是过去几年里，在解决韩国和台湾股票市场准入问题上缺乏实质性发展。一旦这些问题的解决发生实质性变化，这两个指数可能重新进入审核名单。

MSCI每年都会对其指数系统内的所有国家进行一次审核，以确保它们符合市场划分的统一标准。年度审核的结果在每年6月公布。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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