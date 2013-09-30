A股市场短期获利回吐压力大--瑞银

路透上海9月30日 - 在中国（上海）自由贸易实验区周日挂牌后，投行瑞银证券周一发布报告称，短期内自贸区投资主题或暂告一个段落，短期内获利回吐压力较大，土地改革等其他主题个股亦面临回调风险。

报导称，自贸区首批开放措施基本符合市场预期，没有任何超预期的措施。自贸区挂牌之前，A股市场投资者对金融、航运、商贸等方面的政策预期较为充分，相关个股涨幅十分明显。在所得税方面，并没有看到原来传闻的减按15%执行的政策优惠，只有非货币性资产对外投资、股权激励等两项税收政策。

首批18条开放措施的政策亮点主要在于：第一是加快金融创新，在风险可控的前提下，自贸区的金融机构可以探索利率市场化、区内可以先行先试人民币资本项目可兑换。支持符合条件的民营/外资资金设立银行，搭建综合金融服务平台；其次是融资租赁注册有条件放松，允许外资设立专业健康医疗保险机构。

第三，在文化传媒领域，比如允许游戏游艺设备的生产与销售、取消外资演出经纪机构的股比限制、允许设立外商独资的娱乐场所；第四，在航运方面，放宽中外合资、中外合作国际船舶运输企业的外资股比限制等。

报告认为，自贸区总体方案与首批实施措施没有超预期的内容，加上A股市场相关股票涨幅很大，短期内获利回吐压力较大。新一轮投资机会的催化剂来应会自于后续细则的发布。但是，从中长期的角度来说，相信自贸区对内改革、对外开放释放的制度红利对上海本地的金融、交运、商贸股票是利好。

报告还指出，随着自贸区投资主题的降温，其他主题个股亦面临回调风险。自8月份以来，“改革”预期推动下的投资主题，取代了创业板中TMT的故事。如果资金开始从自贸区主题个股中撤离，土改、民营银行、国有企业改革等投资主题相关个股亦有获利回吐的风险。

上海自贸区周日挂牌，首批有11家金融机构获准在上海自贸区设立分支机构，其中含八家中资银行、一家金融租赁公司以及两家外资银行。首批25家企业获批入驻自贸区，其中包括申银万国期货公司旗下申银万国智富投资公司、华安基金管理公司旗下华安未来资产管理（上海）有限公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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