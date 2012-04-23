香港《经济日报》：A股或先于经济回升

（4月21日）

A股或先于经济回升 /林瑞芬

中国内地期指结算日昨造好,上证指数重上2,400,收报2,406,带动港股.恒指由原先跌113点至升15点,收报21,010.国指则收报11,050,升2点,大市成交额444.56亿港元.中国内地以至海外的市场流动性资金面保持宽松,稳股市有余.但要燃发激情,还是有欠实质经济、企业利润回升及资本市场的不善制度之改善,市场正审慎检视.据国家信息中心经济预测部主任兼首席经济师范剑平提示,中国内地3月份先行合成指数的六个指标当中,现有五个指标开始回升,而且贷款强劲回升,汽车产量也是明显回升,对经济未来的判断,环比在今年的第一季度将会见底,同比增长速度则可能到第二季度才会见底.中国经济明显回升,将会发生在第三季度以後.

近期中国内地经济消息,铁路基建资金到位已陆续开工,汽车业3月环比呈增长,今年水利建设进入“执行年”,第二季始中国内地经济是有机会靠固定投资的再次起动而走出谷底.水利建设涉及到水泥、管道、钢材及重型机械等多个行业,不容忽视固定投资的推动力.按国泰君安分析报告指出,中国预算中国内地投资用於水利建设资金为683亿港元,较去年增87%.水利建设基金、南水北调工程基金、国家重大水利工程建设基金合计达422亿港元,同比增69%.从发改委审批看,去年批覆重点水利专案46项,总投资1,842亿,同比增175%.经济如最早可在第三季回升,A股第二季就要冲动起来.配合附图显示,在假设国家信息中心经济预测部主任的预测接近下,目前A股很有可能就是市场趋势性反覆反弹浪展开.有中国内地券商指一季度之所以未能成为真正起点,很大程度是因为市场还担心房地产调控不放松,但最近中国内地楼市数据都显示软着陆趋势,且又有杭州及广州房企受不了爆破产案例,相信中国此际已无再大力调控内房业措施出台的诱因,配合流动性逐步改善下,A股今季的市场机会大於风险.

今季至今,上证指数累计上升6.4%,有起步之势.技术上,阻力关键在2,450.一旦挑战成功,顺势回试2,500-2,550,大的空间则要取决於第三季经济实际的回升幅度.如是,市场最乐观估计上证指数为头肩底的突破,上升量度升幅目标约至2,800.摸着经济及政策面过河,上升目标是2,500-2,550,还是2,800可能有落差,但大致也应该确认A股的中期底部已在去年底筑,底部一个高於一个.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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