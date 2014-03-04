中国A股短期有持续企稳迹象 但中期下跌趋势未变--中信

路透北京3月4日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)周二发布报告认为，预计人大和政协“两会”期间政策风格整体以稳为主，3月上半月中国A股市场走势将较稳健，但中期因素仍会导致下半月市场整体偏弱。

报告分析称，前期关于房地产降价与停贷的担忧对市场负面影响有所修复，信用事件短期爆发概率也较低，实体经济短期下行幅度有待3月中旬数据公布确认，因此短期A股市场经过前期下跌后有持续企稳迹象。

但报告同时认为，国内经济下行幅度可能超预期，IPO(首次公开发行)技术上暂停将结束，流动性的不确定性在增强，再叠加“两会”结束后信用风险点密度提高将导致避险情绪上升，中期因素仍会导致3月下半月市场整体偏弱。

“A股市场经过前期较快下跌后，短期有持续企稳迹象，但这并不改变我们对市场整体重归下跌通道的中期判断。”报告称。

报告认为，国内经济一季度数据进入观察期，二季度下行可能超预期。国内经济自发下行验证了年初市场形成的预期，但市场对下行幅度依然有分歧。

报告并称，3月份流动性不确定性因素开始增多，宏观流动性偏松格局渐进尾声；已过会但未发行的企业在3月可能陆续IPO，考虑老股转让，预计资金需求在170-200亿元人民币之间；且信用体系风险点预计会逐步增加。

其分析认为，3月份政策的核心是全国“两会”，其间整体政策风格应以稳为主，预计“两会”舆情整体超预期可能性较小，更多是兑现“红二月”期间市场主题与结构性预期。

中国股市沪综指.SSEC周一连续第四日收升。分析师指出，随着中国“两会”的召开，投资者对会议期间股市将趋稳的预期开始升温，部分大盘股表现出色，推动股指继续小幅回升。不过该指数周二早盘则转为下跌0.7%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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