《A股技术分析》沪综指下行趋势难改

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京5月16日 -尽管有“新国九条”利好，但中国股市沪综指.SSEC本周仅现一日大涨随即震荡回落，基本打回原形。技术面显示，股指仍维持下行要求，而为IPO保驾护航的行政性护盘则竭力对抗，目前两股力量仍在2,000点附近反复拉锯。
综合而言，护盘只能延缓大盘下跌而无法改变趋势，沪综指料续维持偏弱走势，2,000点若一旦有效下破，系统性风险将全面释放。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/hag49v)
沪指本周冲高回落，周一弹幅几乎尽数抹去，清晰显示出借助“新国九条”的护盘走势愈加短命，目前在2,000点附近动用的各种护盘手段和延续时间均已足够充分，但仍无法改变大盘内在运行趋势，沪指偏弱震荡还将延续。
短期技术指标皆弱，随机指标(KDJ)反弹后恢复死叉，相对强弱指标（RSI）反弹至中值区域后掉头回落，指数平滑异同移动平均线（MACD）小幅回升后再现死叉，布林通道（BULL）下轨平行于1,985点，对股指形成短线牵引。
本周沪股成交量能再下台阶，逐渐进入熊市级别，场内存量资金发动拉升得不到量能有效配合，投资者观望情绪愈加浓厚，后市随时可能出现情绪性宣泄的集中抛售，护盘仅能扭曲技术面而无法改变技术面，料股指有效下破2,000点渐行渐近。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/jag49v)
沪综指本周K线为带长上影的十字星，大盘明显受到周均线的压制，目前5、10、20周均线聚合于2,030-2,050区间，上档技术压力沉重，结合当前偏低量能水平，股指反弹空间极为有限。
周线指标方面值得关注的是，周趋向指标DMI继续回落连创新低，已达多年来的低点，预示旷日已久的区间震荡即将打破，后市大盘将出现一段大规模的趋势性走势，而向下的概率远大于向上。
型态上看，沪指自1月中旬以来再度形成一个跨度达四个月的双头，其颈线即位于2,000点附近，且成交量渐次下降，该型态量度跌幅约为150点，即中线有效破位后，下跌目标将直指去年低点1,849点。（完）
(审校 张喜良)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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