《Ａ股技术分析》中国股市沪综指突破平台　短线料冲高回落

作者 曾祥进

路透北京7月25日 - 中国股市沪综指.SSEC本周连续放量上扬，年内第三度明显突破2,050点附近平行震荡区域，3个月来首次收于2,100点之上，令多头气势大增。技术面显示，年线位置2,091点短时间有效突破机率不大，2,140-2,160点区间附近更有中长期技术压力横亘，短线股指冲高后仍有回落要求，2,100之上的中长期压力尚需反复震荡消化。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): bit.ly/1mLQCbd

本周沪指在第二批新股发行压制资金面的情况下，一举放量上行，买方意在强力扭转市场预期并刺激空翻多，目前市场人气明显活跃，短期均线系统已形成多头排列并向上发散，沪指本周为年内第三次上攻年线，但一次性有效突破概率不大，后市惯性震荡冲高后料仍有回落至年线附近的技术要求。

此前6月中旬反弹高点留下的向下跳空缺口2,080-2,085点本周得到回补，4月反弹高点留下的同类型缺口位于2,125-2,131点，下周将被回补，意味短线沪指还有冲高过程，但本周大盘上涨过程中亦留下2,105、2,078两个普通型缺口，后市将在调整中回补，即冲高后仍会回落至年线（2,191）下方再度蓄势整理。

此外，短线技术指标亦纷纷走扬，其中KDJ及RSI均开始进入超买区，DMI动向指标也接近今年4.6月大盘两次反弹的高点位置，显示技术指标难以支持股指继续大幅上扬，后市有回落整理要求。而下档支撑区间则继续上移，现已至2,070点附近，将形成较强支撑。

较长期走势(月线图):bit.ly/1ulA83l

沪综指本周收出三个半月来最大中阳线，且站于各主要周均线之上，同时成交量亦为五个半月来最大，技术面改善明显，各周线技术指标亦向好，在连续收阳的同时，DMI趋向指标开始出现加速上升，显示周线级别的上涨趋势开始形成，后市震荡回抽之后仍有再度上涨机会。

截止本周的月线型态，实体部分为今年2月份以来最大，此前延续五个月的低位平行振荡有所打破，股指已经平移步出2009年8月以来的中长期下跌通道上轨，5月线2,050点附近已转化为强支撑位，惟伴随该长期压力线的20及30月均线目前处于2,140-2,160间，其巨大技术压力尚需反复消化。（完）

(审校 杨淑祯)

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