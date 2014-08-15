《A股技术分析》沪综指高位续震荡 短线易下难上

作者 曾祥进

路透北京8月15日 - 中国股市沪综指.SSEC本周继续高位震荡，多空拉锯频繁，整体成交量能略减，短线技术指标持续趋弱，后市仍面临调整要求；中线看，整体保持多头行情，但回抽走势尚未正式出现，料难以持续上涨。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(小时图): (here)

沪指本周续在2,200点上方震荡，力度和频率均有所加大。均线图显示，多方力守5日和10日均线不破，但下周两线仍将频受考验，一旦有效下破，短线技术卖压将大增，股指有再度回试2,180点附近的可能。

小时图显示，沪综指在2,200点上方运行时间拉长，但升幅有限，波段创新高之后无法拓展更多空间，型态上逐步形成上升楔形，现已运行接近顶端，短线出现最后一拉进行诱多后，出现掉头快速下落可能性较大，第一回试目标亦为20日均线2,180点附近。

本周一沪指在2,194点又形成一个跳空缺口，高位出现缺口多为竭尽型缺口，后市必回补，且预示整段升势接近尾声。技术指标方面，日KDJ，RSI继续震荡回落，MACD指标死叉已现，与股指运行形成背离，调整信号更为明确。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周周线覆盖上周周线上影部分，收盘位置接近去年9月-12月反弹顶端，2,230点以上将进入强阻力位，后市上涨空间有限，同时连续四周上涨缺乏有效整理，加上量能连续第二周萎缩，调整意味渐浓，首目标位于5周均线（下周位于2,180-2,190处），中线回调第二目标仍为8月首周向上跳空缺口位置2,126点处。

周技术指标显示，沪股此波上涨行情冲出布林（BULL）通道上轨，时间延续三周，后市离被拉回通道内的时间越来越近，同时周趋向指标DX快速上行，接近去年六月连续大跌行情时峰值，显示这一轮向上运行趋势将尽，后期震荡回落是主流。（完）

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。