《A股技术分析》中国股市沪综指高位震荡加剧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京9月12日 - 中国股市沪综指.SSEC本周创本轮行情新高后，震荡明显加剧，急涨急跌走势交替，成交一度见3年半天量。技术面显示，部分指标继续于超买区保持背离，短线股指有望再度摸高2,340点之上，但无法改善指标背离状态，市场在亢奋中仍将面临较大的套利和前期套牢盘双重压力，中线看，周线出现长阳之后高位十字星，为调整信号可能性偏大，股指料在震荡中构筑头部。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周高位震荡加剧，多空围绕5日均线展开拉锯，至周五多方重夺主动权，由于成交额已创3年半来新高，显示市场亢奋情绪已被充分调动，短线有望顺势再度攻击2,340点上方，下周5日均线位于2,324点附近，料股指仍会考验该支撑位力度。
上周留下的2,306点缺口本周在盘中急跌中得以回补，本段上涨行情在2,266点仍留有普通缺口，将对大盘形成牵引。
日技术指标方面，KDJ，RSI的背离状况没有改变，但布林通道上轨继续上行，为股指高位震荡留出部分空间，但空间较为有限。
短线沪指须观察2,340点上方的压力程度，并谨防上攻再度受阻后卖压的集中释放，下方5，10日均线下周汇聚于2,315-2,325间，为短线支撑，若下破空方压力会明显上升。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周在上周大涨之后高位震荡，周K线为射击之星，在上升中继和见顶回落两种指标意义上更倾向于后者，亦与2013年年初的上涨见顶型态神似，目前点位与20,30周均线的乖离程度也创一年半以来新高。
沪指当前面临的是2013年上涨头部附近的技术压力，若要有效化解需要成交量能持续保持较高水平，大致为日均1,350亿元以上的水平， 低于该量能水平则上涨动力将不足，回落压力加大。
周技术指标KDJ，RSI继续超买区内运行，MACD继续维持相对高位，与上周保持相同状态，同时浪型上仍处于第5浪末端的震荡。从更长远角度看，若周线不出现明显回抽调整的话，则大规模的牛市行情仍将缺乏技术面基础。（完）
(审校 黄凯)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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