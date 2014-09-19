《A股技术分析》中国股市沪综指发出调整警讯

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京9月19日 - 中国股市沪综指本周继续高位震荡，周二一度创半年最大单日跌幅，且配合成交额创四年新高，天量天价的调整警讯已初步发出。
技术面显示，短期技术指标背离后开始下行，成交量逐渐趋向萎缩，市场开始趋向谨慎，2,330点之上的压力不减，后市谨防再度冲高回落；中线看，连续第二周拉出十字星，调整意味愈加浓厚。
以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周二出现半年来最大单日跌幅，随后连续三日反弹无法收复当日失地，显示市场情绪趋向谨慎，周五期指结算日大盘运行相对平稳，多空处于相对平衡，同时沪指站至5、10日均线之上对技术面进行修复，但2,330点上方的技术压力仍重，冲高后有再度受阻回落可能，下方2,300心理关口支撑力度有所减弱，若再破后续卖压将大增。
日技术指标方面，KDJ出现死叉下行，RSI整体再下台阶，MACD死叉后继续下行是大概率事件，惟布林通道继续为大盘提供震荡空间。
量能方面，沪指在周二当日下跌过程中创四年成交额新高后，连续三个交易日缩量，显示市场已趋谨慎，若下周日成交额无法再度放大，则调整压力有再次释放可能。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周连续收出第二颗十字星，最低触及5周均线，调整讯号愈加明显，下周该均线将上移至2,310点附近，股指若再破该位则中期头部将逐渐成型。
本周沪股累积成交逾万亿元，至周五单日成交额连续萎缩四日至1,443亿元，量能信号在研判后市运行中的重要性大增，若下周日均成交额低于1,435亿元，则难支撑大盘继续上涨，震荡后再度回落机率将明显升高。
周技术指标KDJ，RSI继续于超买区运行但走势趋缓，动向指标继创出33个月以来新高后本周出现回落，显示本轮中级上涨行情的运行趋势已近尾声。（完）
(审校 张喜良)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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