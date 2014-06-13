《A股技术分析》沪综指尝试向上突破盘局

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透北京6月13日 （作者 曾祥进） - 借助央行再次定向调降存准及获改善的经济数据，中国股市沪综指.SSEC本周借机向上拉升，尝试突破，此前的窄幅震荡格局略有打破，惟量能仍然不足。
技术面显示，短线均线指标开始倾向多头，但持续性仍需观察，中期趋向指标则保持下行，显示中线上涨尚未形成趋势，料后市继续震荡中小升，IPO重启后市场供求关系的变化对大盘的影响有待新股正式上市后显现。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/vex99v)
新股IPO重启消息配合央行再度定向调降存准，显示今年来力保中国股市沪综指2,000点不破已成宏观经济底线思维的一部分，这种以行政力量对抗市场自发调整的角逐料仍将延以时日。
沪综指周五站至5、10、20、30日均线上方，多头暂获得拉锯战后首胜，但一个月来短期均线系统多空转换频密，有效性大为降低，较为长期的年线（目前位于2,090点附近）料有实质性压力，2,057点附近的半年线则会对股指形成向下股指牵引，大盘仍有回落至2,050点附近震荡的要求。
短期技术指标在大盘连升后转而向上，但考虑护盘因素，多数指标的指导作用大为下降。
沪综指型态再度转化，前期的小双头雏形得以破坏，转化为一个近似小型头肩底或三重底型态，这里可以看出护盘力量亦在努力对大盘的技术面进行修补，并配合股指的运行，惟成交量难以伪装，目前仍处于较低量能水平，使得上述向好型态形成的有效性不足，在成交量出现明显连续放大之前，对于目前有所趋暖的技术面走势仍须多保持一份警惕。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/wex99v)
沪综指本周创两个月以来最大周涨幅，而周阳线一举上穿5、10、20周均线，显示多头有所发力，但上方30周均线2,075点与年线2,090点距离较近，料产生共振并对大盘形成有效压制，中长期走势仍胜负不分。
技术指标方面，周MACD指标，KDJ指标等出现好转且年内首现金叉，具有一定积极意义，BULL线中轨位于2,053点处，其是否有效突破尚待验证，惟趋向指标在上周略回升后再度转而下行，指示本周大盘的上涨仍非趋势性上涨。
目前大盘再一次尝试对沪市中长期下降通道上轨进行突破，成交量将是判断突破有效性的主要指标，后市须观察沪股日均成交金额可否放大并保持至千亿元级别，否则仍难走出冲高-受阻-回落的老套路。（完）
(审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。