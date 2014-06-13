《A股技术分析》沪综指尝试向上突破盘局

技术面显示，短线均线指标开始倾向多头，但持续性仍需观察，中期趋向指标则保持下行，显示中线上涨尚未形成趋势，料后市继续震荡中小升，IPO重启后市场供求关系的变化对大盘的影响有待新股正式上市后显现。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/vex99v)

新股IPO重启消息配合央行再度定向调降存准，显示今年来力保中国股市沪综指2,000点不破已成宏观经济底线思维的一部分，这种以行政力量对抗市场自发调整的角逐料仍将延以时日。

沪综指周五站至5、10、20、30日均线上方，多头暂获得拉锯战后首胜，但一个月来短期均线系统多空转换频密，有效性大为降低，较为长期的年线（目前位于2,090点附近）料有实质性压力，2,057点附近的半年线则会对股指形成向下股指牵引，大盘仍有回落至2,050点附近震荡的要求。

短期技术指标在大盘连升后转而向上，但考虑护盘因素，多数指标的指导作用大为下降。

沪综指型态再度转化，前期的小双头雏形得以破坏，转化为一个近似小型头肩底或三重底型态，这里可以看出护盘力量亦在努力对大盘的技术面进行修补，并配合股指的运行，惟成交量难以伪装，目前仍处于较低量能水平，使得上述向好型态形成的有效性不足，在成交量出现明显连续放大之前，对于目前有所趋暖的技术面走势仍须多保持一份警惕。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/wex99v)

沪综指本周创两个月以来最大周涨幅，而周阳线一举上穿5、10、20周均线，显示多头有所发力，但上方30周均线2,075点与年线2,090点距离较近，料产生共振并对大盘形成有效压制，中长期走势仍胜负不分。

技术指标方面，周MACD指标，KDJ指标等出现好转且年内首现金叉，具有一定积极意义，BULL线中轨位于2,053点处，其是否有效突破尚待验证，惟趋向指标在上周略回升后再度转而下行，指示本周大盘的上涨仍非趋势性上涨。

目前大盘再一次尝试对沪市中长期下降通道上轨进行突破，成交量将是判断突破有效性的主要指标，后市须观察沪股日均成交金额可否放大并保持至千亿元级别，否则仍难走出冲高-受阻-回落的老套路。（完）

(审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。