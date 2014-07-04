《A股技术分析》中国股市沪综指料续小幅盘升

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京7月4日 - 中国股市沪综指.SSEC本周连续小幅震荡盘升，多方此前被动局面有所扭转。技术面显示，股指仍围绕短期移动平均线波动，两个月来以2,040点为中轴的区间震荡格局仍在延续，料短线续小幅盘升，至前期反弹高点2,080点附近将面临压力。中线看，2,140点附近则为重压力位，难以一蹴而就。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周连续小步上扬，在新股陆续上市后护盘迹象有增无减，同时成交量较此前几次反弹明显放大，显示有短资进场，是为积极信号；不过连续11个交易日累积升幅仅收复此前两个交易日跌幅，显示升势仍谨慎。
沪指本周重返短期多条均线之上，令市场情绪趋向缓和，但2,060之上至2,090点区域此前多次受阻回落，仍需要不断消化卖压；技术指标方面，KDJ，RSI，MACD 均趋暖，短期有望继续支持大盘盘升。
本周沪综指再度远离2,000点，又一次暂时化解了市场对于该重要点位破位后大跌的悲观预期，但考虑到护盘因素的存在，以及上档多个密集成交区的技术压力有待较长时间消化，同时此前多次行情中缓升急跌为主的走势特征，投资者对后市仍需保持谨慎。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周连续第二周收阳，股指贯穿10、20、30周均线，一方面显示多头主动反击的势头转强，另一方面则须谨防升势不稳拉升不支后空方力量突现集中宣泄，惟本周成交量创三个月来单周最大，为多方略添砝码，料下周大盘震荡幅度将加大，为本月大盘最终打破平衡寻求突破做铺垫。
周技术指标中，MACD指标，KDJ亦得到改善，均出现低位上扬，周BOLL线中轨位于2,050点，能否有效突破待看下周，周趋向指标连续第三周走高，配合两根周阳线，亦有利于多头，但前提是下周沪指不能收出阴线，否则该指标的积极意义将打折扣。
今年以来该轮以护盘为主要特征的行情持续时间之长，在中国股市历史上鲜见，2,000点作为政策底，在宏观经济面偏弱，新股IPO压力不减下能否力守不破仍无定论。沪指目前正以小幅震荡平移方式欲步出五年来的中长期下跌通道，但只有放量有效突破2,080-2,140的密集压力区后，中国股市才能迎来真正转机。（完）
(审校 黄凯)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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