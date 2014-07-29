香港《经济日报》：A股动力 内地游资重于经济

（7月29日社评）

上证指数昨急弹2.4%，沪深股市成交额更由上周五约2,200亿元（人民币．下同），大增至昨天的3,300亿元。皆因有消息指沪港通将在10月中「开车」，且数据显示内地经济趋稳，或有利A股，亦利港股。惟这些应是藉口居多。

其一，沪港通对A股影响难料。港交所昨澄清，沪港通未有确切开通日期。就算如传闻般在10月中开通，但到底是更多外资流向估值便宜的沪股？还是更多内资流向高质港股，加剧A股沽压？此刻实难逆料，故说沪港通利A股，仍言之尚早。

其二，经济纵好，A股未必好。过去三、四年内地经济续保平稳较快增长，每年增长平均近8%，增速居全球前列，但A股表现往往是叨陪全球主要股市最后几位，A股并非经济晴雨表。

其实最影响A股的关键因素，是有多少资金愿流向A股。在内地外滙管制仍严、合格境外机构投资者（QFII）等配额有限下，外资要投资中国概念，多来港炒中资股，或买卖在港上市的A股交易所基金（ETF）等，对A股直接影响有限，最决定性的是多少内资愿入内地股市。

内地并不缺资金，反而游资极滥。惟天量内资却舍A股，除因上市公司恶意圈钱、坑害股民等积弊难改，吓走股民，更因内地不乏其他回报更高的投资，大举吸走游资，如四、五年前狂炒农产品，以至近年有升无跌的楼市，独A股「缺水」而波澜不兴。

然而，农产品炒作早已偃旗息鼓，今年内地楼市更大吹冷风，上半年商品住宅成交仅约2.56万亿元，较去年同期大减近10%，就算中央稍松楼控，内地楼市见顶已成市场共识。天量游资苦无出路，会否续舍楼取股？近期A股上扬则有此苗头。

这一波A股升势能持续多久、升得多高，沪港通、经济数据，以至内地股改进展会有一定影响，更关键是看有多少资金尤其内地游资，在没更好投资下转炒市盈率低的A股，投资者要捕捉A股动向，关键便要紧盯A股成交额此一重要指标。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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