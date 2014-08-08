《A股技术分析》沪综指2,200点上方构筑短期头部

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京8月8日 - 中国股市沪综指.SSEC本周高位震荡，前期获利盘和套牢盘在2,200点之上形成双重压力压制大盘，各短线技术指标全面进入回落调整，沪指短期小头部基本成型，后市将持续震荡回落调整；中线看，周线连续两周冲高回落，乖离率偏大和技术性回抽要求令大盘存调整动力，2,080-2,130区域是中线回档的合理位置。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪指本周初再度上冲创新高后震荡回落，周五已跌破5日和10日均线，短线调整迹象明显，2,200点之上成为短期头部区域，多空处于能量转换过程中，下周5日均线将下行压制大盘，沪指震荡完毕后料继续向下测试20日均线（下周位于2,140附近）支撑。
本周一冲高留下的盘中向上跳空缺口已得到回补，而此前留下的2,126、2,105、2,078三个普通型缺口未来均有渐次回补要求，大盘短中线均将延续震荡调整。
指标方面，日KDJ，RSI均高位死叉后回落，MACD红柱持续缩短，DIF已掉头下行，DMI趋向指标持续回落，显示此前的上涨趋势已告一段落。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周周线现带较长上影线的射击之星，调整讯号明显，目前股指距离5周均线较远导致乖离率过大，亦有拉回需要，虽然5周均线下周将升至2,150点附近，但难以支撑大盘。后市第一回落目标料位于8月首周向上跳空缺口位置2,126点处，对应于年线的50周均线位于2,098点，为中线回抽的第二目标位。
7月月线贯穿各条主要月均线，不经过有效整固和夯实底部，后市亦难以展开有力度的中级上升行情，料8月沪指以震荡回抽行情为主，百点回落空间亦属合理调整范围。（完）
(审校 林高丽)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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