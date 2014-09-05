《A股技术分析》沪综指连续逼空上涨 技术指标现背离

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京9月5日 - 中国股市沪综指.SSEC本周出现近年来少见的连续逼空走势，主力逆技术面操作高打高举，放量突破2,230-2,250强阻力区域及2,300心理关口，成功吸引场外观望资金蜂拥入市，市场预期迅速扭转。
技术面显示，上涨中多个短线技术指标均出现顶背离，显示急拉走势非技术面承载而由其他因素主导，数个小型跳空缺口成回调隐患，而成功逼空后前期累积的巨大获利盘可以从容找到对手盘承接，短线随时现获利回吐压力；中线看，大盘继续保持升势，但2,350点附近将进入又一轮中级压力区，长线反转仍需要技术回抽得以确认。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪指自本周二下午起连续拉涨，部分新股解冻资金被连番逼空最终蜂拥进场，推升股指连续走高。目前短期均线再现多头排列并发散，多头气势旺盛，投资者乐观情绪得到明显激发。
此前在2,230点附近的压力被跳空突破，股指被连续推升越过2,250、2,300等阻力位，前期谨慎的市场预期被强力扭转，但本周上涨过程中的三个单日小幅跳空缺口不具备重大技术意义，作为普通缺口日后仍有轮番回补的技术要求。
日技术指标方面，KDJ虽现回升但与股指升幅和屡创新高的状况背离，RSI与MACD指标亦为顶背离，股指连续五个交易日在布林通道上轨外运行，已再难延续，惟成交量热络，暂支持股指在震荡中攀高，但累积卖压已在积聚和酝酿。
短线沪指料可继续顺势摸高，但面临2,330-2,350新一轮压力区，而在市场乐观氛围和成交量配合下，获利盘快速出局较以往一年多来任何一轮反弹行情都便捷，急涨之后仍需谨防急跌。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指高位震荡四周后本周大幅拉涨，股指突破去年底形成的密集压力区2,230-2,250一线，并再度远离5周均线，乖离率迅速放大，与历史类似行情比较，此种状态难以持续，逼空一旦结束，股指有可能快速进入调整。
周技术指标KDJ，RSI均进入超买区，MACD亦达到相对高位，本周股指再度冲破周布林通道（BULL）上轨，有一步到位之嫌，后市技术面指标料持续制约大盘。
从浪型看，本轮中级上涨自6月20日最后一次探底2,010点起涨，已走出完整的5浪上升，本周的连续上涨似可视为第5浪的快速赶顶，随后将进入对2,010点上涨以来的较大级别调整，中途的几个重要缺口仍是未来回抽行情的潜在目标。（完）
(审校 林高丽)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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