《A股技术分析》中国股市沪综指将持续弱势震荡

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京5月9日 -中国股市沪综指.SSEC本周在2,000点附近震荡，护盘虽一直未有间断但明显趋弱，量能不足制约盘中反弹。技术面显示，各指标开始全面向坏，后市大盘料持续弱势震荡，而IPO正式重启后将进一步加剧供求失衡，2,000点一线将反复受到冲击。
中线看，股指则仍维持下跌通道内运行，并具备较大潜在下跌空间。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/fat29v)
沪指两周内多次盘中考验2,000点，该点位除具备一定心理作用外并无实际技术支撑意义，且为IPO重启粉饰股指的护盘意图尽人皆知。目前股指运行于所有短期均线下方，投资者信心渐失，后市持续震荡向弱难以改观。
技术指标方面，随机指标(KDJ)低位现死叉，相对强弱指标（RSI）下行再探超卖区、指数平滑异同移动平均线（MACD）持续走低，布林通道（BULL）下轨开始下行为股指下跌打开空间。
本周沪股成交量能继续呈萎缩之势，5日和10日均额线一直下行已接近年初水平，显示人气极为清淡，联系此前公布的基金等机构投资者持仓比例持续下降，增量资金踪影全无，在政策面不出现重大变化前提下，沪市几无行情可言。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/gat29v)
沪综指本周为连续第四周下跌，弱势格局明显，主要周均线均空头排列并发散，其中五周均线下周将出现明显下压动作，将给大盘带来更大压力。
周KDJ、MACD再现死亡交叉，正为大盘中期出现较大幅度下挫做技术铺垫，本月为沪指年内第三度下试2,000点一线，而四个月来为IPO重启托底的护盘行为，从技术上看仅仅不过将卖压延缓后移，未来一旦集中释放将轻松打破2,000点附近支撑，令大盘快速跌向去年低点。
另从月线图看，沪指连续四个月在中长期下跌通道上轨附近缠绕，期间屡次反弹均被打回原形，已积蓄较大卖压，后市即将出现较大力度突破走势。（完）
(审校 张喜良)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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