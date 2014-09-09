国泰君安提出“转型宏观”框架 认为目前A股正处牛市启动初期

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海9月9日 - 作为近期中国股市的多头代表，国泰君安证券最新提出“转型宏观”框架的观点，认为未来即使国内经济减速下行，股市亦有望走出牛市行情，而目前A股可能正处在一轮大牛市启动的初期。
国泰君安研究所首席宏观分析师任泽平指出，传统的“周期宏观”逻辑是只有经济复苏，股市才能走牛。但在经济转型期，去杠杆成为主题，经济减速成大概率事件。不过过剩产能及地方债务的压缩，使得无风险利率将呈趋势性下沉，牛市催化剂出现。
他在最新报告中指出，过去五年是中国经济增速换档的上半场，无风险利率过高，其原因是是旧增长模式（房地产、地方融资平台、产能过剩重化工业）拒绝出清，形成了三大资金黑洞，加杠杆负债循环，产生无效资金需求。而今年以房地产市场长周期调整为标志，中国经济进入增速换挡期的下半场，市场出清去杠杆和改革提速。
“转型宏观”框架的核心观点逻辑是：在经济增速换挡期，5%低增速比原有的8%增速要好，改革比刺激好，改革造就牛市。而目前中国正处于增速换挡期的下半场，其投资逻辑将是：改革+GDP 5%+破旧立新+无风险利率下降=牛市 。
报告解释称，近期各种改革提速将系统性改善中国经济的长期前景，提升国内外投资者对A股市场的风险偏好。而随着房地产长周期调整开启，无风险利率下沉，使得商品房、理财、信托等竞争性资产收益率出现趋势性下降，居民资产配置偏好开始向股票倾斜，这使得股市资金面得到改善。
随着产业结构调整，低利润率的重化工业衰退以及产能调整，高利润率的高端制造业和现代服务业崛起，企业利润与经济增速的关系不再是线性的，甚至在某个新旧结构平衡点上，将出现经济增速下行，企业利润往上走的现象，这就为股市创造良好的基本面。
报告称，从国际经验来看，在经济增速换档的下半场，有可能出现两种前景：其一是去杠杆进程开启有可能触发危机，央行大规模放水，无风险利率下降；经济触底后信用利差收窄，企业融资成本降低，主动加杠杆扩张，经济复苏。这种情景下，大类资产轮动顺序是先债牛后股牛，经济触底过程利率债牛，触底后信用债牛，复苏开始初期股票走牛。
这种情景属于典型的经济和市场深蹲起跳，日本和韩国都走过类似的发展路径。
其二是主动改革破旧立新，在去杠杆过程中大规模放水，有效控局。当然最理想的情景是，提前推动改革，增长动力转换到位，经济平滑过渡，市场直接起跳，股债双牛，例如上世纪80年代的台湾。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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