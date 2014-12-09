香港《经济日报》：A股牛气渐狂 中央有喜有忧

（12月9日社评）

内地股市牛气冲天，助纾经济下行阵痛，并利中央促改革，中央固乐见股市向好，应不会出重招踩煞车，惟中央亦忧牛市过犹不及变疯牛，惹更大经济金融冲击，出招浇冷水势难免。

近年疲弱的A股最近走势大勇，上证指数昨再飚近3%并突破3000点大关，创近4年新高，外界正关注中央对A股升浪的取态，会否出重招遏抑疯狂的A股。惟中央应乐见A股熊转牛，暂不会出重招扼杀牛市。

此因内地经济下行压力渐增，A股上升可制造财富效应，对内需以至经济气氛有正面刺激，利中央稳经济。且中央将推一系列经济改革，如引入民间资本推国企改革、增直接融资比例促金融与市场化改革等，若A股交投活跃、融资能力增强，中央推改革将事半功倍。

惟中央对A股亦非安心，关键非A股处于甚么水平，而是A股指数约短短半个月便猛飚23%、每天成交额是正常水平4至5倍，渐现狂态苗头，中央实忧A股并非健康牛市，而是患上疯牛症。

A股整体估值虽仍合理，但局部过热问题日益凸显，如深圳股市市盈率已逾35倍、创业板市盈率更逾70倍，若A股续飚势吹大泡沫。且本轮升浪很大程度由天量游资托起，民间热钱除藉理财产品等渠道蜂拥入市外，更有传不少厂家见生意淡薄，不如歇业将资金大举投入股市博一博，游资更藉融资（即孖展）交易大增杠杆高追，令升势更狂。

正因A股升势是散户不断增加杠杆撬起，其潜在回报高、风险亦更高，股市经一轮急升后一旦调整，杠杆交易势放大投资者的损失，不但令本金蒸发，若跌势触发券商追投资者补仓、甚至斩仓，A股会否出现戏院失火式人踩人恐慌，升得愈高摔得愈重，未宜乐观。

中央金融政策向来稳字当头，应不会完全放任A股狂态。近日内地官方传媒已不断出口术，向股民警惕股市风险，若市场仍置之不理，一些更具体的降温实招，如收紧对理财产品、融资交易的监管等，有可能出台，为A股浇浇冷水，防狂牛失控。

中央盼牛市重临，又要出招防疯牛症，此政策平衡木并不易走，中央过去调控股市亦未见成功，故A股要摆脱暴升暴跌循环，恐不容易。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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