《A股技术分析》沪综指将下破60日均线

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京4月29日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周低位震荡，国家队护盘贯穿全周。技术面显示，均线和指标系统均继续向弱，大盘重心持续下移，量能萎缩显示人气涣散，料短线大盘将下破60日均线，护盘不仅无法扭转跌势，并为未来大幅挫跌积累动能；中线看，此前两个多月的反弹终结，大盘转入震荡下跌，10周均线跌破后跌势将放大，目标至少达2,800点一线。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1SxKhV0
沪综指.SSEC本周低位震荡，国家队在2,900点附近全力护盘，仍无法扭转大盘重心下移势头。目前短期均线全部下行压制股指反弹，60日均线（2,910附近）支撑力度逐步削弱，短线将被下破，并引发较大力度抛压。而连续七个交易日横盘构筑下跌中继形态K线组合，浪型方面为4月中旬见顶回落以来第2浪反弹，后市极有可能出现力度较大的第三浪杀跌，2,810点前期缺口有待回补。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1SxKHe9
沪综指本周收十字星，反弹力度疲弱，上方面临5周和20周均线双重打压，下档10周均线的支撑力度即将消耗殆尽，成交量能明显萎缩，考虑其中有较大比重为国家队护盘所为，实际参与市场交易的资金及其匮乏，后市继续下跌已无悬念，中线看，跌至2,800点是技术面基本要求，且随后考验年内低点2,638点的可能性亦不排除。（完）
(审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。