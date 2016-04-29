《A股技术分析》沪综指将下破60日均线

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1SxKhV0

沪综指.SSEC本周低位震荡，国家队在2,900点附近全力护盘，仍无法扭转大盘重心下移势头。目前短期均线全部下行压制股指反弹，60日均线（2,910附近）支撑力度逐步削弱，短线将被下破，并引发较大力度抛压。而连续七个交易日横盘构筑下跌中继形态K线组合，浪型方面为4月中旬见顶回落以来第2浪反弹，后市极有可能出现力度较大的第三浪杀跌，2,810点前期缺口有待回补。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1SxKHe9

沪综指本周收十字星，反弹力度疲弱，上方面临5周和20周均线双重打压，下档10周均线的支撑力度即将消耗殆尽，成交量能明显萎缩，考虑其中有较大比重为国家队护盘所为，实际参与市场交易的资金及其匮乏，后市继续下跌已无悬念，中线看，跌至2,800点是技术面基本要求，且随后考验年内低点2,638点的可能性亦不排除。（完）