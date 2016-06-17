《A股技术分析》沪综指暂维持多空偏弱平衡

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京6月17日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周大幅拉锯后维持在2,800-2,900点区间震荡。技术面显示，大盘内在趋势仍向下，但“国家队”在明晟宣布暂缓纳入A股后再度强力护盘，冲抵跌势，料多空相持短线仍将延续，大盘暂维持弱平衡状态；中线看，股指重心再度下移，2,900点上方若不能有效收复，后续将再下台阶。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1QaBrxE
沪综指周初大跌复归跌势，但国家队于周三强力护盘将股指拉回，继续力守2,800点前期护盘线，此前高位震荡位置2,930点附近已形成较大阻力，下档2,800点则是护盘支撑位，短线大盘将在该区间内偏弱势震荡。
目前沪指整体仍处技术反抽过程中，4月高点下跌以来有形成新的下跌通道迹象，通道下轨目前位于2,700点一线，将反复牵引股指，一旦国家队护盘力度减弱或不支，大盘仍将震荡探底。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1UCKBPt
沪综指本周收较长下影阴周线，跌幅缩减主要为护盘所致，此K线形态不具备技术意义，同时下周5周均线将上行至2,890点附近，大盘将面临再度跌破该中线重要指标的危险，并反复下探2,800点一线的国家队护盘位，但市场底从来不是护盘能护出来的，一旦失守沪综指中线将直指2,700并顺势考验前低2,638点。（完）
(审校 林高丽)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。