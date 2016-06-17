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中国财经专栏 | 2016年 6月 17日 星期五 15:59 BJT

《A股技术分析》沪综指暂维持多空偏弱平衡

路透北京6月17日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周大幅拉锯后维持在2,800-2,900点区间震荡。技术面显示，大盘内在趋势仍向下，但“国家队”在明晟宣布暂缓纳入A股后再度强力护盘，冲抵跌势，料多空相持短线仍将延续，大盘暂维持弱平衡状态；中线看，股指重心再度下移，2,900点上方若不能有效收复，后续将再下台阶。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1QaBrxE

沪综指周初大跌复归跌势，但国家队于周三强力护盘将股指拉回，继续力守2,800点前期护盘线，此前高位震荡位置2,930点附近已形成较大阻力，下档2,800点则是护盘支撑位，短线大盘将在该区间内偏弱势震荡。

目前沪指整体仍处技术反抽过程中，4月高点下跌以来有形成新的下跌通道迹象，通道下轨目前位于2,700点一线，将反复牵引股指，一旦国家队护盘力度减弱或不支，大盘仍将震荡探底。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1UCKBPt

沪综指本周收较长下影阴周线，跌幅缩减主要为护盘所致，此K线形态不具备技术意义，同时下周5周均线将上行至2,890点附近，大盘将面临再度跌破该中线重要指标的危险，并反复下探2,800点一线的国家队护盘位，但市场底从来不是护盘能护出来的，一旦失守沪综指中线将直指2,700并顺势考验前低2,638点。（完）

(审校 林高丽)

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