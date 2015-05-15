沪港通开通后适逢A股牛市 国际投行纷纷增设A股研究团队

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海5月15日 - 去年11月中国启动沪港通机制后，适逢A股大牛市，吸引了众多海外投资人的关注，一些业务敏感度高的国际投行近期纷纷增设覆盖A股公司的分析师团队，为其国际客户提供专业服务。
业内人士指出，摩根士丹利(MS.N)和摩根大通(JPM.N)等国际投行，虽然还没有大陆券商研究牌照，但近期均开始在香港组建A股分析师团队。汇丰银行亚太区高层人士周四稍晚透露，他们计划招聘10-15个专门研究A股的分析师。
“作为一个经纪商，我们需要给客户提供内容和（交易）执行，我们已拥有执行能力，但现在我们要给他们提供内容。”汇丰银行环球银行及资本市场亚太联席主管彭伟基表示。
目前汇丰研究团队仅关注约40只“A+H”股，他透露，至今年底，包括这些A+H股在内，他们关注的A股公司将增加至150-160只。
另据一位接近摩根士丹利的人士透露，该公司组建了一个约20人的中国股票研究团队，未来一年半内他们关注的A股公司将增加50-100%。而摩根大通近期亦组建了一个A股公司研究团队，任命Karen Li担任该团队的研究主管。
瑞信CSGN.VX香港一分析师亦表示，近期他们内部亦在扩招人手，增加A股公司的覆盖率，目前他们覆盖的A股公司已达到100多只。
业内人士指出，沪港通及今年将推出的深港通，以及正在审议的A股纳入国际指数MSCI新兴市场指数成份股的方案，均将大大提高外资机构对A股的关注度，国际投行增加A股研究团队亦是顺理成章的事。
而去年11月17日开通的沪港通机制，无疑是这些国际投行增设A股研究团队的首要诱因。彭伟基指出，原有QFII（合格境外机构投资者）机制下，外资机构进入A股市场需要获取QFII额度，并不方便。而在现有沪港通机制下，只要签署相关文件就能进行交易，较为方便。
据业内人士透露，除了瑞银UBSG.VX和高盛(GS.N)的中国合资券商为全牌照券商外，其余国际投行基本都是仅组建了中国合资投行，因此他们的A股研究团队基本都设在香港，一来可规避大陆牌照限制，二来这些分析师主要服务海外客户，无论从语言还是服务便利性，香港较内地城市更为合适。
摩根士丹利与华鑫证券组建了合资投行摩根士丹利华鑫；摩根大通则与第一创业证券组建一家合资投行。目前瑞银拥有国际投行中规模最大的A股研究团队，其覆盖的A股公司超过240家。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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