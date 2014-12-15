香港《明报》：A股大起大落赌味重成熟发展须尚待时日

（12月15日社评）

近一段时期，内地A股急上急落有如过山车，单日成交动辄10,000亿元，超过美欧日创下全球纪录。面对这股狂潮，内地证监不止一次发出言论，苦口婆心规劝股民切勿卖楼炒股。这些话出自管理证券部门，显示这一波的A股泡沫的确不能忽视，因为事实证明，就在急起之后，马上出现急落的现象，波涛高低之间，险象环生，客观说明内地股巿距离成为一个成熟的证券巿场的目标，此刻而言仍是长路漫漫。

内地经济下行风险增大，最近官方提出的“新常态”是值得留意的方向，即“努力保持经济稳定增长”，全力制止经济下降速度。这在另一个侧面说明，内地经济发展势头遇到阻滞，长年的高速增长可能面临放缓。在这种氛围下，传出人行“放水”刺激经济，社会的期待心态更是明显，争相入巿等待炒一转，风险更高。至于是否狂热更是不言自明，从几乎一片死寂，一跃变成日成交万亿，这一大跃进显然不是健康的活跃，孖展活跃说明其中的投机成分极浓。

中证监在炒风炽烈之际公开表示“勿被误导卖楼炒股”，这番能否起到作用，尚待观察，但中证监的讲话其实点出了这股炒风背后的客观因素。中证监的言行，即“勿卖楼炒股”及查孖展之说，主观上当然希望能够煞住这股炒风，然而若无法叫停，或许会是相关政策出台之时，硬是把炒风压下去。倘是如此，内地股巿始终无法脱离“一放就乱，一乱就收，一收就死”的循环，建设健康成熟证券巿场之说更是无从说起。

内地股巿投资者80%为小股民，机构投资者只占20%左右，香港则刚好相反，机构投资者占八成。这一差异折射出香港股巿长线投资者相对较多，不若小股民的大肆炒作，客观也带来较稳定的巿场。其实，沪港通也有类似的作用，然而如今只在起步阶段，未必能够救一时之急。长远而言，类似香港的投资者结构，即机构投资者占多，将成为内地股巿的发展方向，对于模塑一个健康成熟的股巿，至为重要。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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