一周经济焦点：市场对经济复苏的信心将面临重大考验

9月27日在法兰克福股市拍到的图片。 REUTERS/Remote/Stringer

* 美国预算僵局再一次...拖到最后关头

* 意大利政治危机可能考验欧元区的冷静程度

* 日本料将提高消费税以解决债务问题

路透伦敦9月29日 - 美国再次面临预算问题的摊牌，意大利也再度上演政府危机，这些都预示着，本来就远低于趋势水平的全球经济成长将经历更多动荡。

除了这些周期性的困扰之外，欧洲的银行业和家庭在继续偿还债务，几个大型新兴经济体的成长正在放缓，同时市场在艰难地解读美国联邦储备理事会(美联储)发出的政策信号。

难怪许多最新经济展望中会出现“温和”、“适度”之类的字眼。不过一些银行仍抱有谨慎乐观态度，相信经济的复苏也许最终还是可以实现的，这样的复苏虽然说不上强劲，但也还算名副其实。

例如，瑞士信贷预测全球经济在2014年料成长3.8%，高于今年的3.0%及其所认为的3.5%趋势水准。

渣打银行宏观经济研究主管John Calverley认为，美国经济要迎来期望中的改善，财政困境的减轻至关重要。

“你会开始看到未来几年成长速度升至2.5%、3.0%区间，甚至可能更高，”他说。在过去四个季度，美国经济平均增长速度低于2%。

**华盛顿预算僵局**

但上述展望未来几日可能面临严峻考验。

美国众议院周日不顾白宫否决的威胁，通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年。美国政府可能从周二开始关门。

这是2011年以来白宫与国会之间发生的第四次严重预算僵局。

国会也必须提高联邦债务上限，以避免10月中旬出现违约。

对于多数市场人士来说，美国可能出现债务违约的情形是难以想象的。

“我们的基本看法是，我们将渡过这个难关，我们以前就一次又一次地化解了这个问题，“巴克莱资产配置研究主管Jim McCormick表示。

意大利政局不稳，也重又引发市场对该国经济停滞不前的担忧。中右翼领袖--意大利前总理贝鲁斯柯尼周六将该党派的部长撤出总理莱塔的内阁，实际上已经导致政府垮台。此举进一步推迟了该国削减债务和复兴经济的改革协议。

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)表示他希望莱塔能够努力建立一个新的政治联盟，而非举行大选；但这一不确定性可能导致意大利公债收益率进一步走高并损害经济。公债收益率周五创下了三个月新高。

“我们正在为政局不稳付出代价，”意大利劳工部长Enrico Giovannini表示。

**央行释放信号**

迄今，给债市投资者带来安慰的主要是欧洲央行(ECB)总裁德拉吉一年前有条件的承诺，即为保证欧元稳定，将在必要时购入深陷困境的欧元区成员国债券。

欧洲央行周三于巴黎开会后，德拉吉可能在新闻发布会上运用他的至高权力，向争斗不休的意大利政客释放一个信息。

随着欧元区经济缓慢积聚动能，目前还不太可能调整利率。

但德拉吉可能会重申，为了避免货币市场利率出现不必要的上涨，他已经准备好提供新一轮的廉价长期资金。

有些人认为，欧洲央行可能在12月采取行动。美联储可能在12月开始缩减目前每月为850亿美元的购债规模。

“也许”成为关键词，因为在美联储本月意外决定暂时不缩减购债规模之后，市场现在已不知道如何预测美联储的动作。

英国央行和欧洲央行也在努力提供清晰的“前瞻性指引”，想让市场了解经济状况如何影响其政策思考。

“目前最明显的风险在于与央行新做法相关的学习曲线。他们要学习如何对我们讲话，而我们则须学习怎么听他们所说的话，在这个学习过程中，金融稳定性将面临很大风险，”瑞士信贷的报告指出。

美联储主席贝南克强调缩减刺激政策的时间表取决于经济状况，因此，如果周五的就业报告强劲，投资者可能开始消化10月启动缩减购债的前景。

分析师预测美国9月非农就业岗位增加18万个，高于最近三个月的均值14.8万个。

**日本调税问题**

在日本，预计首相安倍晋三周二确定将在明年4月把消费税率从5%提高到8%。这将是20年来日本首次采取重大举措来控制日益膨胀的债务规模。

为了缓解其对经济的冲击，安倍正在准备推出刺激措施，可能包括向提高薪资或者增加资本支出的企业提供税赋优惠。

在安倍宣布政策之后，日本央行将公布“短观”企业景气调查报告。路透调查的分析师认为，这将是一份乐观的报告。

德意志银行驻伦敦的外汇策略师James Malcolm表示，如果上述预测落空，日本央行总裁黑田东彦可能加倍努力来扩大基础货币，以摆脱持续了15年的通缩局面。

“如果结果令人失望，几乎肯定会让人预期央行将采取更多的宽松政策，”他在报告中表示，暗示此举甚至可能是央行周五结束的下次会议的“热门选项”。但是，更加现实的日期是10月31日召开会议的时候。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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