美电池商A123证实中国万向竞购成功

路透纽约12月9日电---已经破产的美国电动汽车电池生产商A123系统公司AONEQ.PK周日发表声明证实,中国万向集团公司已赢得收购该公司的投标.

中国万向集团出价2.566亿美元,胜过美国江森自控(Johnson Controls)(JCI.N)和日本电气(NEC)(6701.T)的联合竞标.

A123表示,这次出售不包括A123在密西根与美国国防部合作的政府业务,这部分业务以225万美元出售给了Navitas Systems.

与万向集团的交易必须得到特拉华州破产法院法官Kevin Carey的批准,该法院计划周二就此案召开听证会.

对於这项交易的反对意见可能主要来自美国外资审议委员会(CFIUS).

美国政治人物与退休军队将领已经向该委员会施压,要求其阻止万向集团的收购.

此前,加拿大政府亦批准中海油(0883.HK)收购NexenNXY.TO.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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