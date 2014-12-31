亚航客机遇难者身穿救生衣 引发有关灾难发生情景的疑问

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透印尼泗水/雅加达12月31日（记者 Gayatri Suroyo/Wilda Asmarini） - 印尼搜救机构官员Tatang Zaenudin称，周三找到的一具亚航(AIRA.KL)失联客机遇难者遗体身穿救生衣，这引发有关灾难发生时情景的疑问。
救援人员认为声纳图像中位于海底的大型模糊物体是失联客机，此前在加里曼丹海域发现了遗体和残骸。
已经从海上找到七具遗体，一些遗体上衣服完好，这可能意味着这架空客A320-200飞机在触及水面时是完整的。
一个人穿上了救生衣的事实似乎意味着机上的人在飞机触及水面前、触及水面后或下沉前至少有一些时间。但飞行员却没有发出求救信号。
“我们今天上午共发现了四具遗体，其中一具穿着救生衣，”Zaenudin对路透说道。
他拒绝猜测这样的发现意味着什么。
泗水搜救机构负责人Hernanto称，救援人员认为在30-50米深的海底发现了失联客机。机上的黑匣子和驾驶舱录音还没有找到。
泗水当局正在准备遗体的接收和认定工作，包括安排130辆救护车将遇难者遗体送往警方的医院，并从亲属那里收集DNA。
“我们祈祷这就是失联客机，从而迅速开展工作，”Hernanto表示。
失联客机上大多为印尼人。没有找到幸存者。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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