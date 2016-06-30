美铝剥离铝冶炼业务 剥离计划下半年展开

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透芝加哥6月29日 - 美国铝业(Alcoa Inc)(AA.N)周三表示，将剥离其传统的铝冶炼业务，作为公司拆分计划的一部分，旗下面向航空和运输行业的公司将对新公司至多持股19.9%。
美铝在一份监管文档中表示，被剥离的公司将被命名为Alcoa Corp，为成长型市场生产工程产品的增值业务将称作Arconic Inc。
此次业务剥离计划将在今年下半年展开。
美铝称，作为交易的一部分，剥离后的最初三年，新的铝冶炼业务将向下游业务出售金属，但Arconic也有权从其他供应方购买。
澳洲Alumina Ltd (AWC.AX)已经感到担忧，担心美铝拆分计划影响两家公司的铝土矿和氧化铝合资公司--Alcoa Worldwide Alumina andChemicals(AWAC)。
美铝5月提起诉讼，希望判定Alumina无权阻挠该计划。
审判将于9月20日开始。
Alumina周三表示，剥离计划将违反合资协议，如果没有Alumina的同意，美铝不能推进该计划。
美铝股价周三收低2.47%至9.1美元。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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