美铝剥离铝冶炼业务 剥离计划下半年展开

路透芝加哥6月29日 - 美国铝业(Alcoa Inc)(AA.N)周三表示，将剥离其传统的铝冶炼业务，作为公司拆分计划的一部分，旗下面向航空和运输行业的公司将对新公司至多持股19.9%。

美铝在一份监管文档中表示，被剥离的公司将被命名为Alcoa Corp，为成长型市场生产工程产品的增值业务将称作Arconic Inc。

此次业务剥离计划将在今年下半年展开。

美铝称，作为交易的一部分，剥离后的最初三年，新的铝冶炼业务将向下游业务出售金属，但Arconic也有权从其他供应方购买。

澳洲Alumina Ltd (AWC.AX)已经感到担忧，担心美铝拆分计划影响两家公司的铝土矿和氧化铝合资公司--Alcoa Worldwide Alumina andChemicals(AWAC)。

美铝5月提起诉讼，希望判定Alumina无权阻挠该计划。

审判将于9月20日开始。

Alumina周三表示，剥离计划将违反合资协议，如果没有Alumina的同意，美铝不能推进该计划。

美铝股价周三收低2.47%至9.1美元。(完)