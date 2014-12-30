救援人员在印尼海域打捞亚航失联客机残骸及遇难者遗体

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透雅加达12月30日（记者 Wilda Asmarini/Adriana Nina Kusuma） - 搜索载有162人亚航(AIRA.KL)失联客机的印尼救援人员周二在加里曼丹岛附近海域打捞遇难者遗体和客机残骸；家属听到消息后失声痛哭。
周日清晨，亚航一架从印尼泗水飞往新加坡的空客320-200客机从雷达上消失，当时天气恶劣。
印尼搜救机构确认残骸来自该客机。该机构负责人Soelistyo称，发现了“不只一具”遗体。
该客机尚未找到，没有幸存者的消息。
遗体漂浮的画面在电视上播出，聚集在泗水危机中心的家属抱头痛哭。路透记者称，一些人因悲伤而昏倒并被抬走。
“你们需要坚强，”泗水市长Tri Rismaharini安慰家属时说道。“他们不是我们的，他们属于上帝。”
一名海军发言人表示，找到了一扇飞机舱门、一些氧气罐和一具遗体，这些被直升机带走以做检测。
亚航首席执行官东尼（Tony Fernandes）称，他正赶回泗水。“亚航将尽一切努力，”他在Twitter上表示。
印尼海军发言人Manahan Simorangkir Kadispenal向路透表示，搜救队伍已从海面取回40具来自周日失联的亚航(AIRA.KL)客机的乘客遗体。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。