印尼称“95%”确认亚航失联客机残骸

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达12月30日 - 印尼搜救机构负责人Soelistyo周二称，95%确认加里曼丹岛沿岸发现的残骸来自亚航 失联客机。

周日清晨，亚航一架从印尼泗水飞往新加坡的空客320-200客机从雷达上消失，当时天气恶劣。

“我有95%的把握确认照片中的残骸来自亚航失联客机，”Soelistyo对记者说道。（完）