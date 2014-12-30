救援人员在印尼海域打捞亚航失联客机残骸及遇难者遗体

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达12月30日 - 搜索载有162人亚航 失联客机的印尼救援人员周二在加里曼丹岛附近海域打捞遇难者遗体和客机残骸；家属听到消息后失声痛哭。
周日清晨，亚航一架从印尼泗水飞往新加坡的空客320-200客机从雷达上消失，当时天气恶劣。
印尼搜救机构确认残骸来自该客机。该机构负责人Soelistyo称，发现了“不只一具”遗体。
该客机尚未找到，没有幸存者的消息。
遗体漂浮的画面在电视上播出，聚集在泗水危机中心的家属抱头痛哭。路透记者称，一些人因悲伤而昏倒并被抬走。
“你们需要坚强，”泗水市长Tri Rismaharini安慰家属时说道。“他们不是我们的，他们属于上帝。”
一名海军发言人表示，找到了一扇飞机舱门、一些氧气罐和一具遗体，这些被直升机带走以做检测。
亚航首席执行官东尼（Tony Fernandes）称，他正赶回泗水。“亚航将尽一切努力，”他在Twitter上表示。
印尼海军发言人Manahan Simorangkir Kadispenal向路透表示，搜救队伍已从海面取回40具来自周日失联的亚航 客机的乘客遗体。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
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