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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 30日 星期三 17:55 BJT

美国航空申请破产

美国航空周二声请破产保护,试图在燃料价格高涨、航空需求减少的压力之下削减人工成本.破产给这家曾是美国最大航空公司的逐步衰落画上句号. 美国航空的母公司--AMR Corp也声请破产,并更换执行长. 美国航空雇用约8.8万名员工,这些年来该公司一直陷於与工会毫无成果的谈判之中.路透

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