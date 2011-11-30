美国航空周二声请破产保护,试图在燃料价格高涨、航空需求减少的压力之下削减人工成本.破产给这家曾是美国最大航空公司的逐步衰落画上句号. 美国航空的母公司--AMR Corp也声请破产,并更换执行长. 美国航空雇用约8.8万名员工,这些年来该公司一直陷於与工会毫无成果的谈判之中.路透