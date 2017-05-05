标题新闻：惠誉确认英国央行长期发行人违约评级为AA，展望为负面

中国证券：沪深证交所周二两融余额增加0.2亿元，连续两日上升

路透上海6月21日 - 中国股市沪综指 周二收跌0.14%。沪深证交所融资融券余额 当日增加0.2亿元人民币，连续两日上升；两市两融余额为8,718.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 6/20 5,116.9 3,601.6 8,718.5 0.2 3,140.01 6/19 5,116.4 3,601.9 8,718.3 19.9 3,144.37 6/16 5,104.5 3,593.9 8,6