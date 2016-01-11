美国铝业宣布第四季净亏损 因关闭产能带来相关开支

透芝加哥1月11日 - 美国铝业(AA.N)周一宣布录得季度净亏损，受部分关闭传统冶炼业务的相关开支拖累。

在与中国贸易摩擦升级的背景下，美国的铝行业经受着价格下挫的打击，美铝一直在不断削减冶炼产能。该公司上周宣布将关闭其位于印第安纳州埃文斯维尔的冶炼厂，这将使美国的铝产量降至逾65年来最低水平。

由于消费大国--中国的需求减少，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3在2015年累计下跌18.6%，目前位于六年半低点附近。美国中西部铝较LME的溢价已经累计下跌60%，从去年的纪录高位降至约8.9美分/磅。

美铝去年9月宣布将把公司一分为二，将附加值较高的飞机和汽车零部件业务与包含铝土矿和氧化铝的传统炼铝业务分割开来。分拆将在今年下半年进行，公司将如何在这两个实体之间划分债务和养老金负担仍有疑问。

根据周一稍早的消息，美国铝业已获得美国通用电气(奇异,GE) (GE.N)航空部门一笔价值15亿美元长期合约，负责供应制造飞机引擎的重要零组件。

上一季度美国铝业还宣布了其在航空领域所获得的其他数个重大合约。

“这些合约表明，推进增值业务持续显示出良好成效，”美国铝业执行长克莱因菲尔德在业绩公布后接受路透采访时表示。

但克莱因菲尔德表示，由于铝价大跌，美国铝业的传统业务依然面临“诸多不利因素”。

美国铝业周一宣布，第四财季亏损5亿美元，合每股亏损0.39美元，上年同期实现净利润1.59亿美元，合每股收益0.11美元。

剔除关闭产能开支和所得税支出的影响，美国铝业当季实现利润6,500万美元，合每股收益0.04美元，高于分析师预计的0.02美元。

美国铝业预计，2016年全球铝需求将较2015年增长6%。该公司称，全球航空领域的营收今年应会增长8%-9%，而全球汽车方面的产出应会增长1%-4%。(完)