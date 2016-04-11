美国铝业第一季获利下跌 并下调今年对航空航天行业销售预估

路透芝加哥4月11日 - 美国铝业(AA.N)周一公布季度获利下跌，受累于商品价格下跌、美元走坚和工厂关闭或剥离，该公司还下调今年航空航天行业全球销售预估。

美国铝业在盘后交易中重挫3.9%，报9.36美元。

美国铝业将在今年下半年将公司一分为二。

美国铝业传统的冶炼业务将继续使用美国铝业的名称，而另一家新的公司名为Arconic，将保留公司近几年致力建立的附加值较高的飞机和汽车零部件业务。

美铝表示，现预计今年公司对航空航天行业的全球销售增长6-8%，这增幅低于去年第四季时公司预估介乎8-9%的增幅。

公司预计今年全球汽车产量增幅介乎1-4%。

美国铝业第一季净利为1,600万美元或每股盈利为零，上年同期分别为1.95亿美元或0.14美元。

分析师预估均值为每股收益0.02美元。

不计入一次性特殊项目后，美铝第一季每股收益为0.07美元。

第一季营收下跌15%，至49.5亿美元，上年同期为58.2亿美元。分析师预估营收为51.4亿美元。

美国铝业称营收下降主要是氧化铝和铝价格下跌。(完)