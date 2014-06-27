美铝将斥资28.5亿美元买下喷气发动机厂商Firth Rixson

路透6月26日 - 美国铝业(AA.N)周四宣布达成协议，以28.5亿美元买下喷气发动机部件生产商Firth Rixson，标志着该公司扩大航太业务，同时降低对铝金属业务的倚赖。这些部件主要由铝合金和钛制成。

美铝股价上涨逾3%。该公司表示，将从私募股权公司Oak Hill Capital Partners手中买下Firth Rixson。

“当我想到铝，仍会想到美国铝业；但这与我们正在建设一家轻质金属革新龙头的事实并不矛盾，”公司执行长克莱因菲尔德对路透称。

美铝业务遍及全球。该公司开采铝土矿、精炼出氧化铝、并进一步冶炼成金属铝；美铝还可加工复杂的金属产品，例如卡车轮毂和飞机机身。由于供应过剩严重打压低加工程度铝的价格，该公司已经开始扩张利润率较高的航太和汽车业务。

汽车与航太产业力求节约燃料的潮流，促进了对于铝和钛等轻型材料的使用。美铝及同业Novelis今年稍早在汽车业务方面取得重大胜利，当时福特汽车(F.N)发布采用大量铝材料的F-150新型卡车。

自19世纪从英国谢菲尔德的钢铁行业起家以来，Firth Rixson的业务现已遍及英国、美国、欧洲大陆和中国。

除了航太这块规模最大的业务外，Firth Rixson还拥有发电、油气和矿业业务。当问到美铝是否会退出其中任何一个规模较小的业务时，克莱因菲尔德表示不会。

美铝称已为这笔交易从摩根士丹利(MS.N)那里获得过渡性融资，并将以“审慎的组合方式”发行债券和股票。

美铝预计这项交易将令旗下航太业务年营收增长20%，至约48亿美元，并预计获利在交易完成后的首年不会受到影响，但会在第二年增加。

收购报价包括23.5亿美元现金加5亿美元股票。此外，根据Firth Rixson的表现，美铝可能还需支付高达1.5亿美元。

美铝财务顾问为Greenhill & Co (GHL.N)和摩根士丹利，Firth Rixson则为花旗集团(C.N)和Lazard Ltd (LAZ.N)。

美铝股价周四收涨2.68%，报14.94美元。(完)

(编译 徐文焰/许娜；审校 戴素萍)

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