海底声纳图像中的物体据信为亚航失联客机--印尼官员

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透印尼泗水/雅加达12月31日（记者 Wilda Asmarini/Cindy Silviana） - 印尼搜救机构官员Hernanto周三称，声纳图像中位于海底的大型模糊物体据信为亚航(AIRA.KL)失联客机，此前在该地区发现了遗体和残骸。
印尼救援人员已经在加里曼丹海域找到了包括行李在内的很多残骸，以及七具漂浮的遗体。
“该物体位于水下30-50米，”Hernanto说道。
泗水当局正在准备遗体的接收和认定工作，包括安排130辆救护车将遇难者遗体送往警方的医院，并从亲属那里收集DNA。
“我们祈祷这就是失联客机，从而迅速开展工作，”Hernanto表示。
失联客机上大多为印尼人。没有找到幸存者。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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