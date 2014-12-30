印尼扩大亚航失联客机搜救范围 美国战舰将加入搜救

路透雅加达12月30日（记者 Fergus Jensen） - 亚洲各国周二加大搜救亚航失联客机的力度，美国也派出一艘战舰帮助搜救。该客机载有162人，料已坠入印尼附近海域。

印尼搜救机构负责人Soelistyo对当地电视台称，苏门答腊岛和

加里曼丹岛之间的搜索区域将扩大。当局还将开始搜索附近的岛屿和加里曼丹省的沿海陆地。目前为止搜救集中在爪哇海域。

周日清晨，亚航一架从印尼泗水飞往新加坡的空客320-200客机从雷达上消失，当时天气恶劣。尚无该机残骸的确认迹象。

Soelistyo周一称，该客机可能沉入海底。

官员们称，来自印尼、澳大利亚、马来西亚、新加坡和韩国的约30艘船和21架飞机周二将在约1万平方海里的区域内展开搜索。

印尼空军发言人Hadi Tjahjanto表示，当局将调查周一发现的一处油污，另外一处可能的油污其实是暗礁。

美国军方称，USS Sampson导弹驱逐舰周二晚些时候将参与搜救。“我们准备好以任何可能的方式提供帮助，”五角大楼发言人Mark Wright说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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