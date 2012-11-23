标普确认法国评级AA+ 但警告明年赤字目标恐落空

路透巴黎11月23日电---评等机构标准普尔周五确认法国长期债信评级为AA+,展望为负面,但警告称法国政府明年可能无法实现公共赤字目标.

几天前竞争对手穆迪才下调了法国的Aaa评级,不过标普则称赞法国政府的计划将在很大程度上通过为企业提供税收优惠来帮助恢复该国的竞争力

但标普警告道,明年公共赤字相当於国内生产总值(GDP)3%的政府目标可能无法实现.

"此次确认法国评级表明了我们的观点,即法国政府仍致力於预算和结构性改革,而这些改革将基於其目前为止提出的建议,并将提高该国增长潜力,"标普发表声明称.

"我们的预计是,尽管受到既得利益团体的反对,但法国政府将推进更加重要的结构性改革,"标普称.

"我们认为,这些重大的改革举措将为政府的财政整顿策略奠定基础,并改善经济增长前景,"该机构补充道.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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