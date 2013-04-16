穆迪确认中国主权债Aa3评级 展望从正面调整为稳定

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透4月16日 - 评级机构穆迪周二确认对中国政府债券的评级为Aa3，同时将评级展望从正面调整为稳定。
“以下两方面的进展没达到预期，一个是通过提高地方政府或有债务的透明度来减轻潜在风险，另一个是控制信贷的快速增长；因此，Aa3评级上调的动力有所减轻，”穆迪表示。
穆迪称，确认Aa3评级是因持续强劲的经济增长支撑了中国信贷基本面、中央政府财政状况强劲，以及对外支付状况很好。(完)
(编译 隋芬; 审校 王冠中)
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