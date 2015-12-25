2016年信用评级观察名单：南非、法国及英国退欧

图为一名银行职员在清点欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦12月24日 - 南非债信评级可能被降至垃圾级、4月法国信用评级检讨、以及英国就退出欧盟进行公投所附带的风险，都是2016年信用评级的观察重点。

多年前欧盟实施的规定要求标准普尔、穆迪、惠誉等信用评级机构公布他们检讨欧洲各国评级的时程，而当中往往也包含多数非洲地区。

信用评级相当重要，因为许多投资人会避开非投资等级的垃圾债券，而人们也越来越担心南非可能步上俄罗斯及巴西今年被摘除投资级评级的后尘。

标准普尔及惠誉给予南非的评级落在BBB-，距离垃圾评级只差一级，标准普尔则是给予南非负向的评级展望，意味着他们倾向下调南非评级。

标准普尔第一个检讨评级的日期为6月3日，显而易见的问题包括南非大宗商品出口需求疲弱、电力供应常常中断、以及备受投资人敬重的财政部长本月被革职等。

“如果国内生产总值(GDP)增长情况未像我们当前预期般改善，或者国有企业要求的政府扶持力度高于我们当前的预期，那么我们可能调降(南非)评级，”标普称，并指出南非对中国经济放缓的曝险很高。

在欧洲，西班牙将在2016年伊始为建立联合政府进行艰难探索。惠誉定于1月29日评议该国的“BBB+”评级与稳定展望，这将是西班牙在明年面对的第一个重大考验；随后将于2月19日面对穆迪的评判，穆迪目前给予的展望为正面。

围绕葡萄牙新政府的不确定性及其对于减轻紧缩政策力度的承诺，也为该国的评级打上一个问号。

规模较小的评级机构DBRS将在4月29日和10月21日进行评级审核。

该机构对葡萄牙的单一发行人评级为BBB(低)，相当于“BBB-”,这令该国公债能够以最高的价值比例作为担保品，换取欧洲央行的超低成本融资。如果失去这一评级，葡萄牙银行业将面临融资缺口。

“目前我们对葡萄牙的看法相当乐观，”DBRS主权评级主管Fergus McCormick表示，“联合政府较为脆弱，但达成财政目标的展望似乎相当可靠。”

**英国退欧风险**

欧洲最大的两个经济体也可能受到密切检视。

标准普尔对法国AA的评级维持负面展望已超过一年，应该会在4月22日或10月21日做出决定。

英国料将于下半年就是否希望成为第一个脱离欧盟的国家举行公投。

标准普尔已表示，如果英国决定退欧，而且确实产生负面影响，则有可能加倍调降评级；其他机构也对退欧可能对欧洲紧张关系发出的信号提出警告。

DBRS的McCormick表示，英国退欧可能是明年欧洲面临的最大风险。

可望被调升评级的国家方面，匈牙利及印尼正敲开投资级评级的大门，印度后势看俏，俄罗斯经济看来则是趋于稳定。

不过这些信用评级机构称，2016年遭下调信用评级的国家可能多于上调者。

标准普尔欧洲、中东及非洲(EMEA)主权评级主管Moritz Kraemer表示，“明年我们的关注重点是什么呢？法国评级展望为负向、土耳其评级展望为负向、俄罗斯评级展望为负向、英国评级展望也是负向。”

“南非、沙特阿拉伯、尼日利亚也是有趣的观察重点，当然还有巴西...另外我可能也会注意中国，不过我们认为其将在稍长的时间内保持相当稳定。”(完)