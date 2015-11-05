主权评级明年将由于多种因素而继续承受压力--穆迪

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦11月4日 - 穆迪周三表示，全球经济增长脚步蹒跚、大宗商品价格疲弱及美国升息的可能冲击等因素，将让明年的主权评级承受压力。
穆迪在其2016年全球展望中表示，不太可能发生大规模的新兴市场危机，但“不利的假设情况比有利的更可能成真，如今要比去年此时有更多国家的评级展望为负面。
“(对美联储升息引发的信贷压力)曝险最大的新兴市场是土耳其...巴西、俄罗斯，某种程度上南非也是，”穆迪表示。其指称，它们的外部债务规模很高。
赞比亚(尚比亚)和蒙古面对金属市场下行的风险大于澳洲和智利，不过，澳洲和智利，以及韩国、新加坡和部分撒哈拉以南非洲国家，都受到中国经济放缓的不利影响。
低油价对巴林和阿曼带来的影响最大，不过所有产油国的财政都会受到侵蚀。
穆迪并称，财政和外部缓冲将让拉丁美洲主权国家更有能力经受风暴，2016年之后经济成长料将回升。但巴西是个例外，其复苏更多的要仰赖国内改革而非全球经济成长。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。