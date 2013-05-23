欧元区高负债国家面临评级下调风险

* 评级机构警告欧元区的评级仍有危险

* 穆迪称有利的市场形势可能只是短暂现象

* 标普称廉价资金可能造成自满风险

路透伦敦5月22日 - 多家信用评级机构表示，可能进一步调降欧元区高负债国家的评级，这种结果可能导致这些国家的债券被剔除出全球债券指数，且借债成本的下滑势头发生逆转。

这些看法与投资人的态度形成鲜明对比。受欧洲央行提供的廉价资金与全力保卫欧元的承诺激励，投资人持续买进较低评级债券，因为能得到较高回报。

表面上，欧元区主权借款人的形势日趋改善。评级已经是垃圾级或低于投资级的爱尔兰和葡萄牙正逐步摆脱国际援助计划，重新回到债券市场来满足借款需求，而西班牙和意大利所发行指标债的收益率在触及高于7%的不可持续水平后，现都已跌至两年半低点附近。

分析师将市场近期走势的原因归结于，欧洲央行等多家主要央行提供的充沛流动性盖过了一些不利的基本面因素，比如多数欧元区经济体继续萎缩，同时年度预算赤字和公共债务水平居高不下。

但评级机构警告称，这种情况可能改变。

“穆迪并不确定目前有利的市场环境将持续下去，”穆迪欧洲、中东及非洲地区(EMEA)首席评级官Alastair Wilson对路透表示，“经济成长、债务和制度这些根本问题拖得越久，进一步受创的可能性就会越大。”

有时候评级机构作出的评级决定与市场人气不一致。在过去一年中，穆迪再次确认爱尔兰、葡萄牙和意大利的评级展望为负面，惠誉下调意大利评级，标普则调降了法国的AAA评级。

最近的例子就是上个月穆迪下调斯洛文尼亚评级，而在此后不久，该国通过发售35亿美元债券吸引到大量买家，避免了求助。

这次降级没有导致斯洛文尼亚债券的强制卖出，因为其不是主要债券指数的组成部分，但若是针对更大的国家采取类似举动，可能会带来更大的伤害。

穆迪和标普将西班牙评级设为仅较垃圾级别高一个级距，使投资者极有可能强制卖出该国债券，因为一些机构投资者只持有投资级债券或组成投资级债券指数的债券。

分析师称，国内银行和外国对冲基金可能购买机构投资者卖出的债券，但他们可能要求西班牙债券比避险德债有更高的溢价。

“一年前，这可能令德国/西班牙10年期可比公债利差变动200-300个基点或更多，”摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou表示。

“现在，其他因素保持不变的情况下，因为...欧洲央行的支持和欧元区解体风险有限，(将西班牙评级)下调至垃圾级可能只会让该利差变动不到100个基点。”

不过，仅仅在2013年，德国/西班牙10年期可比公债利差就收紧了100个基点。该利差最新报约285个基点。荷兰国际集团(ING)估计，短期内出现这种变动可能会波及意大利。

欲浏览西班牙评级遭下调的潜在影响图表，请点选(link.reuters.com/wyw97t)。

**自满的风险**

欧洲央行称，宽松的货币环境是为了给欧元区以及各国决策者争取时间，解决导致债务危机的结构性缺陷。但标准普尔欧洲主权评级主管Moritz Kraemer对路透称，这却有适得其反的风险。

“如果环境让人感觉宽松，改革的动力可能减弱，这就是满足现状的风险，”Kraemer称。他还表示标准普尔认为央行干预下的流动性状况可能“是周期性的，波动的，而且是不受主权国家直接控制的”。

“欧洲央行用长期再融资操作(LTRO)和直接货币交易(OMT)支持市场的意愿是正面的...但这不能解决危机，”穆迪的Wilson称。

惠誉没有回应路透。该机构对很多欧元区国家的评级高过其他评级机构给出的评级。(完)

(编译 隋芬/王丽鑫； 审校 张荻/石冠兰)

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