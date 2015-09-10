标普将巴西债信评级下调至“BB+” 剥夺其投资评级

路透里约热内卢9月9日 - 债信评等机构标准普尔周三剥夺了巴西的投资级信用评级，进一步打击了巴西总统罗塞夫重建市场信心并将巴西拉出衰退泥潭的努力。

这一评级调降早于预期，可能将令周四的巴西金融市场动荡不安；在罗塞夫试图强力推动巴西经济，并改善公共财政状况之际，下调债信评级对她来说，不啻是个重创。许多投资者担心公共财政状况已脱离政府控制。

标普将巴西评级从“BBB-”下调至“BB+”，评级展望仍为负面，意味着短期内评级有可能再遭调降。

在长达10年的大宗商品荣景中，巴西成为经济大国，2008年获得的投资级评等巩固了这一地位，而如今丢掉投资评级意味着巴西失去了一个重要的认可。

评级遭降料将增加巴西政府和企业的借贷成本，亦将使巴西资产失去宝贵的资金，因为许多投资者不允许买入或持有非投资级的资产。

标普称，这一决定是因巴西政治问题不断加剧，导致经济政策混乱。

巴西总统罗塞夫去年赢得连任后承诺，将进行重大政策调整。标普表示，这些问题降低了巴西政府制定与该承诺一致的2016年预算的“能力和意愿”。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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