标普将巴西债信评级下调至“BB+” 剥夺其投资评级

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透里约热内卢9月9日 - 债信评等机构标准普尔周三剥夺了巴西的投资级信用评级，进一步打击了巴西总统罗塞夫重建市场信心并将巴西拉出衰退泥潭的努力。
这一评级调降早于预期，可能将令周四的巴西金融市场动荡不安；在罗塞夫试图强力推动巴西经济，并改善公共财政状况之际，下调债信评级对她来说，不啻是个重创。许多投资者担心公共财政状况已脱离政府控制。
标普将巴西评级从“BBB-”下调至“BB+”，评级展望仍为负面，意味着短期内评级有可能再遭调降。
在长达10年的大宗商品荣景中，巴西成为经济大国，2008年获得的投资级评等巩固了这一地位，而如今丢掉投资评级意味着巴西失去了一个重要的认可。
评级遭降料将增加巴西政府和企业的借贷成本，亦将使巴西资产失去宝贵的资金，因为许多投资者不允许买入或持有非投资级的资产。
标普称，这一决定是因巴西政治问题不断加剧，导致经济政策混乱。
巴西总统罗塞夫去年赢得连任后承诺，将进行重大政策调整。标普表示，这些问题降低了巴西政府制定与该承诺一致的2016年预算的“能力和意愿”。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。