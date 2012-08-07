英国财政高官淡化AAA评级重要性

路透伦敦8月6日---英国财政高官淡化英国最高债信评级的重要性.英国经济陷入衰退,政府难以实现减赤目标,可能会令其债信评级承受压力.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)及财政部首席秘书亚历山大(Danny Alexander)均强调支持经济成长和减少巨额财政赤字的必要性,但未暗示政府会在提振经济的压力面前放松撙节计划.

"债信评级并不是最重要的,"亚历山大周一在BBC评论节目中表示.他是英国自由民主党成员.

当被问及亚历山大的评论时,奥斯本表示:"亚历山大和我完全同意.债信评级是重要的,但采用正确的经济政策也很重要.这才是真正要紧的事,而债信等级反映了这件事."

分析师将亚历山大的谈话视为政府尝试缓和债信评级可能被调降的冲击,因经济衰退冲击税收,令政府实现赤字目标的难度加大.(完)

--编译 梁睿雪;审校 戴素萍

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