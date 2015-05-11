惠誉新闻稿：非贷款信用风险扭曲了中资银行的不良贷款率

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
(以下摘译自评级机构惠誉发布的新闻稿)
香港/上海5月11日 - 评级机构惠誉周一在最新发布的特别报告中指出，中国银行业转入债券投资、应收账款和银行间曝险以规避放贷限制，以及影子银行系统的增长，使得评估银行业基本资产质量和整体金融体系的压力变得愈发困难。
在银行系统之外，中国的资产管理公司(AMCs)在管理不良资产方面发挥了越来越重要的作用。资产管理公司直接从借款人那里购买资产非常普遍，因此不良资产往往在未被认定为“不良贷款(NPLs)”的情况下就被转让给外部人士。监管宽松推迟了资产损失的认列。这些特点掩盖了银行业基本不良贷款的真实水平，以及金融体系债务问题严峻程度的透明度。
这降低了不良贷款分析的价值，尤其是在中资银行不良贷款率都极其相似的情况下。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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