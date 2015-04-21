中国财政改革将逐步支持其主权信用度--标普

路透4月21日 - （注：标准普尔提供的中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

新加坡，2015年4月20日—中国实施自上世纪九十年代初以来最根本的公共财政改革，随时间推移该国主权信用度可能因此获益，标准普尔今日发布的报告《中国公共融资走出阴影》如是表示。

标准普尔信用分析师陈锦荣表示：“省级政府能够在国内发债融资，或将降低中央政府承担来自银行业的或有负债的风险。这一改革将减少地方政府未来预算外借款的规模，同时中央政府改善监督，这将限制财政稳定性所面临的风险。”

就今年而言，省级政府可在国内市场发债筹资，用作资本项目融资和现有预算外债务的再融资。标准普尔认为，随着再融资债券的发行，广义政府债务可能上升。但鉴于国家审计署2013年报告中披露的地方政府债务情况，上升规模可能不足以对中国主权信用评级（AA-/稳定/A-1+; cnAAA/cnA-1+）产生影响。

陈锦荣还表示：“支持经济增长的需要可能是财政改革进展如此之快的原因之一。尽管中央政府试图重新平衡经济增长模式，但公共投资仍是目前经济增长的重要推动力。若地方政府不得不大幅削减新的基础设施投资，可能会损害企业信心，并导致大量失业。”(完)

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