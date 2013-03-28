大公国际资信维持原铁道部相关券种AAA主体评级

* 发行量及品种: 共计280亿元债券及短融

* 评级公司: 大公国际资信评估

* 评级调整情况:维持债券债项AAA评级

路透上海3月28日 - 中国大公国际资信评估有限公司日前发布报告，维持原铁道部所发行相关券种债项AAA评级，涉及债券存量280亿元人民币。

是次涉及的债券具体为03中铁债、05铁道债和12铁道CP001

大公国际认为，铁路总公司财富创造能力较强，可用偿债来源维持在较高水平，新增债务空间较大，可维持上述债券的AAA信用等级。

中国国务院此前批复中国铁路总公司组建方案，后者注册资金10,360亿元，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。铁路总公司承担和履行原铁道部发行的中国铁路建设债券、非金融企业债务融资工具(短期融资券、中期票据等)，及其他权利义务。

2013年中国铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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