标普称中国地产商评级逼近调降关口

路透香港3月8日电---评级机构标准普尔周四发布报告称,中国房地产市场运营环境艰困且融资风险升高,正将更多房地产商评级逼近调降关口.

标普警告,未来六个月负面评级行动可能会增加.报告题为"亚洲房地产行业动荡,中国开发商的最糟时刻还未到来."

"由於房产销售情况不佳、融资成本偏高且流动性趋紧,中国很多房地产商都可能面临再融资风险加大."标普信贷分析师Bei Fu在新闻稿中表示.

"一些中小型企业可能会发现,银行与投资者对高风险信贷转趋谨慎时,它们将越来越难维持竞争力.但资本充足的大型开发商将按已经下跌的价格拿地,并取得融资,来继续保持增长."

标普估测,2011年6月至2012年6月间,房价可能下跌10%.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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