中国百货商店运营商评级下调的风险较高--标普新闻稿

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香港，2015年4月27日—中国部分百货商业运营商正接近评级下调触发水准，标准普尔评级服务今日发布的报告《中国百货商店信用风险正在上升》如是表示。

报告称，中国经济增长放缓，政府打压官员的奢侈送礼风气，以及来自互联网电商的竞争，显着削弱百货商店运营商的销售、现金流和利润率。

标准普尔信用分析师邱欣莹表示：“不断趋紧的经营环境，激进的扩张意愿，以及对自持物业的偏好，使得很多中国零售商的财务杠杆上升。因此我们预计，我们评级的百货商店今年的信用状况将变差。鉴于此，我们维持对零售业的负面展望。”

2015年4月17日，标准普尔将金鹰商贸集团有限公司（金鹰商贸）的评级从“BBB-”下调至“BB+”，展望负面。这是2014年初以来零售业第四家遭评级调整的公司，同时还意味着目前零售业已没有投资级评级的公司。在我们评级的四家零售商中，三家公司的评级展望为负面，反映未来12-18个月内我们下调其评级的可能性为三分之一。

但未来12个月内，谨慎的资本和投资管理，良好的成本控制，以及快于预期的销售复苏，可能依旧能对零售商的当前评级提供支撑。

邱欣莹表示：“就零售行业而言，很多零售商生存的关键将在于如何调整商业模式，适应不断变化的消费者偏好，并在所出售商品上呈现出差异化。长期而言，我们认为中国零售市场仍拥有诱人的增长前景。”(完)

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