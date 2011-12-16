AAA评级究竟是何标准 投资者愈发依靠自身判断

* 降评不一定会引发抛售

* 客户沟通及机构内部研究是关键

路透巴黎/伦敦12月15日电---当美国不再拥有AAA评级,且法国和德国这样的主要经济体也可能失去这一评级之际,投资者愈发依靠自身的判断,来考察谁应该拥有最高的信用等级,而不再只听从于评级机构的一家之言.

虽然穆迪和标准普尔两大评级机构近期一系列的降评和评级警告行动,受到了政府和银行的批评,但投资者表示,失去宝贵的AAA评级,已不再意味着立即"卖出".

批评人士担心,信用评级行业正仓促行动,以期恢复信誉.2008年金融危机爆发前,这些机构在评估数以十亿美元计的次级抵押债时,曾犯下严重错误.

基金经理们正越来越多地忽略评级机构的意见,转而注重其自身的研究,并与客户沟通,来决定其是否仍愿意持有一项投资,无论其是否拥有最高评级.

"我们越来越多地是与客户交流,而不是立即抛售遭到降评的投资标的,"Legal & General投资管理公司的货币市场基金主管Jennifer Gillespie表示,她所在的公司以现金和流动性策略管理着约234亿美元的资产.

"你不能抱有非好即坏的看法,因为货币市场工具的平均信用评级不是AA或AA+,而是在愈发接近于A,"她表示.

**评级可能无关紧要**

信贷市场对欧元区风险避之唯恐不及,使整个欧元区银行业的评级都在下降,不过多亏有欧洲央行承诺予以资金支持,各个银行受评级状况的影响已然减弱.

预计所有银行都将得到欧洲央行空前的三年期流动性工具支持,故投资者称,信用评级下调对银行不再那麽重要,因其能够完全越过债市,从欧洲央行融资,不像从债市融资时那样必须握有评级这个敲门砖.

"如果银行很长时间里不再计划向市场发债,那麽评级下调就没有影响."Glendevon King Asset Management投资组合经理Yannick Naud说道.

尽管要吸引公司客户或是签署衍生品合约时,高信用评级仍然很有分量,但实际上就连法国巴黎银行(BNPP.PA)这种高评级的欧洲大行也在向欧洲央行融资,并且预计2012年还将继续如此.

Montsegur Finance基金经理Francois Chaulet表示:"银行可以自由贷款,最高期限是36个月.显然这些银行会迫不及待的尽量多取."

无怪乎一些法国银行股价在穆迪调降法巴(BNPP.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)、农业信贷银行(CAGR.PA)评级後,反而收高.

对一些投资者而言,他们更相信自己挑选有价值投资的能力,而不是评级机构的评级.

基金公司M&G的金融机构和主权研究主管Tamara Burnell称:"一般而言,我们不会在意他们说什麽,他们跟我们怎样投资没什麽关系."

"我们的投资要确保我们不需依赖任何外部分析."(完)